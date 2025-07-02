Президент поручил поддерживать устойчивость и безопасность российского мессенджера

Путин ожидает доклад до 1 сентября 2025 года. Законопроект о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными, то есть мессенджера, был принят Государственной думой 10 июня. В этом качестве обозначен мессенджер Max, разработчиком которого является VK.

Мессенджер Max развивается как российская альтернатива китайского суперприложения WeChat, объединяя чаты, звонки, мини-приложения и ботов. Такая функциональность мессенджера делает сервис перспективным для дальнейшей интеграции с Госуслугами.