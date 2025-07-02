Президент поручил поддерживать устойчивость и безопасность российского мессенджера

Опубликовано 02 июля 2025, 03:451 мин.
Президент поручил поддерживать устойчивость и безопасность российского мессенджераДоклад ожидается к 1 сентября
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить устойчивость Рунета, а также бесперебойную работу и функционирование национального мессенджера. Ответственным за это назначен глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
Путин ожидает доклад до 1 сентября 2025 года. Законопроект о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными, то есть мессенджера, был принят Государственной думой 10 июня. В этом качестве обозначен мессенджер Max, разработчиком которого является VK.
Мессенджер Max развивается как российская альтернатива китайского суперприложения WeChat, объединяя чаты, звонки, мини-приложения и ботов. Такая функциональность мессенджера делает сервис перспективным для дальнейшей интеграции с Госуслугами.