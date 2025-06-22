Президент Путин призвал к массовому использованию цифрового рубля

Президент поручил правительству и Центробанку ускорить процедуры и определить сроки перехода к новому этапу развития федеральной финансовой системы. В ходе ПМЭФ Путин отметил, что пилотный проект цифрового рубля реализуется уже почти два года, успешно отработаны ключевые операции.

Как отмечает ТАСС, Центробанк перенёс массовое введение цифрового рубля на более поздний период. Изначально запуск был запланирован на 1 июля 2025 года.