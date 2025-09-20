Президент РАН: учёные помогают экономике прогнозированием

РАН сотрудничает с Минэкономразвития, занимаясь анализом налоговых изменений и предлагая рекомендации. Учёные также создают конечные продукты для экономики, среди которых авиационные двигатели, новые материалы, аддитивные технологии для космических нужд, редкоземельные металлы и энергетические решения.

В сельском хозяйстве внимание учёных сосредоточено на обеспечении продовольственной безопасности и повышении урожайности через селекцию и животноводство. Для горнодобывающей отрасли специалисты разрабатывают оборудование и методы для оптимальной добычи ресурсов.

«Во-первых, члены РАН по экономическим вопросам активно взаимодействуют с Минэкономразвития России по части прогнозов. По налоговым изменениям, которые в прошлом году произошли для нашего бизнеса и для физических лиц, Академия наук также проводила анализ, давала свои замечания и предложения. Мы также активно работаем с точки зрения конечной продукции народного хозяйства», — подчеркнул Красников.