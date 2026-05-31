Опубликовано 31 мая 2026, 15:15
Президент России выступит на международном экономическом форуме

Президент Владимир Путин на следующей неделе примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), встретится с главами ведущих мировых информагентств и вручит государственные награды многодетным семьям, сообщает корреспондент ИС "Вести" Павел Зарубин.
В рабочем графике Президента также запланировано заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России, а также ряд международных контактов. В частности, глава государства встретится с многодетными семьями и вручит ордена "Мать‑героиня" и "Родительская слава".

ПМЭФ пройдет в Санкт‑Петербурге с 3 по 6 июня; РИА Новости является генеральным информационным партнёром форума.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
