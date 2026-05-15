При импортозамещении ПО в компании нашли скрытый канал утечки данных за несколько лет

На компьютерах обнаружили модули удалённого доступа, встроенные в легальное иностранное программное обеспечение, закупленное несколько лет назад. Антивирусы их не замечали. Модули в фоновом режиме копировали чертежи, служебную переписку и стратегические планы. Объём утекшей информации измерялся гигабайтами.

Часть переданных материалов, как установила служба безопасности, позже использовали конкуренты. Этим можно объяснить проигрыши компании в ряде тендеров за последние годы. Эксперт по ИБ «Стахановца» Артем Жадеев отметил, что процессы импортозамещения часто становятся стресс-тестом для IT-инфраструктуры и позволяют вскрыть скрытые угрозы.