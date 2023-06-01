Прицел на «Аврору»: Россия может закупить два миллиона устройств с отечественной операционной системой

15:03, 01 июня 2023
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Прицел на «Аврору»: Россия может закупить два миллиона устройств с отечественной операционной системойНо переговоры ещё на ранних стадиях
Для госслужащих могут закупить до двух миллионов устройств на «Авроре», заявили в «Ростелеком», которому принадлежит компания-разработчик российской операционной системы.
Правительство России в ближайшие три года может закупить для госслужащих от 0,5 до двух миллионов мобильных устройств на операционной системе «Аврора», заявил старший вице-президент компании «Ростелеком» Кирилл Меньшов.
В то же время диалог о приобретении устройств находится на ранних стадиях обсуждения, отметил топ-менеджер.
Всего за время существования операционной системы, разработанной принадлежащей «Ростелекому» компанией «Открытая мобильная платформа», на её основе было произведено более 500 тысяч устройств, рассказал Меньшов.