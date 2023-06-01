Прицел на «Аврору»: Россия может закупить два миллиона устройств с отечественной операционной системой

Правительство России в ближайшие три года может закупить для госслужащих от 0,5 до двух миллионов мобильных устройств на операционной системе «Аврора», заявил старший вице-президент компании «Ростелеком» Кирилл Меньшов.

В то же время диалог о приобретении устройств находится на ранних стадиях обсуждения, отметил топ-менеджер.

Всего за время существования операционной системы, разработанной принадлежащей «Ростелекому» компанией «Открытая мобильная платформа», на её основе было произведено более 500 тысяч устройств, рассказал Меньшов.