Опубликовано 28 апреля 2026, 12:20
Принудительная задолженность Google в России достигла почти 42 млрд рублей

Открыто 62 исполнительных производства
Принудительно взыскиваемая задолженность американской компании Google LLC в пользу российских физических и юридических лиц выросла с 26 млрд рублей в феврале до почти 42 млрд рублей в конце апреля. В отношении компании открыто 62 исполнительных производства по штрафам и прочим взысканиям.
Принудительная задолженность Google в России достигла почти 42 млрд рублей
Первый крупный штраф Google в России вынесли ещё в декабре 2018 года: 500 тыс. рублей за отказ подключаться к системе с запрещёнными сайтами; тогда компания его выплатила. Сейчас же речь идёт о многомиллиардных накопленных санкциях за систематические нарушения российского законодательства.

Взыскания носят имущественный характер в пользу как государства, так и частных лиц. Открытые исполнительные производства включают штрафы Роскомнадзора, исполнительные сборы и другие платежи. Google продолжает работать в России, но её финансовые обязательства перед российскими судами и истцами растут.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
