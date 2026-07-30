Принудительная задолженность Google в России превысила 56 млрд рублей

Первый крупный штраф Google в России был вынесен ещё в декабре 2018 года, тогда сумма составила 500 тысяч рублей за отказ подключаться к системе с запрещёнными сайтами (компания его выплатила). Сейчас же речь идёт о многомиллиардных санкциях за систематические нарушения российского законодательства.

Взыскания носят имущественный характер в пользу как государства, так и частных лиц. Открытые исполнительные производства включают штрафы Роскомнадзора, исполнительные сборы и другие платежи. Google продолжает работать в России, но её финансовые обязательства перед российскими судами и истцами растут.