В России
Опубликовано 30 июля 2026, 17:15
1 мин.

Принудительная задолженность Google в России превысила 56 млрд рублей

Открыто 63 производства
По информации ТАСС, принудительно взыскиваемая задолженность американской компании Google LLC в пользу российских физлиц и юрлиц выросла с 42 млрд рублей в конце апреля до почти 56 млрд рублей. В отношении компании открыто 63 исполнительных производства по штрафам за нарушение российского законодательства, исполнительным сборам и имущественным взысканиям.
Принудительная задолженность Google в России превысила 56 млрд рублей
© Adarsh Chauhan / Unsplash

Первый крупный штраф Google в России был вынесен ещё в декабре 2018 года, тогда сумма составила 500 тысяч рублей за отказ подключаться к системе с запрещёнными сайтами (компания его выплатила). Сейчас же речь идёт о многомиллиардных санкциях за систематические нарушения российского законодательства.

Взыскания носят имущественный характер в пользу как государства, так и частных лиц. Открытые исполнительные производства включают штрафы Роскомнадзора, исполнительные сборы и другие платежи. Google продолжает работать в России, но её финансовые обязательства перед российскими судами и истцами растут.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Google
,
#В России
,
#финансы
,
#суд
,
#Россия
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Принудительная задолженность Google в России превысила 56 млрд рублей