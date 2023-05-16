Пришить ножницами: в России нашли способ управлять внутриклеточным иммунитетом

Исследователи из Сеченовского университета разработали способ активировать защиту организма человека от вирусов с помощью генетических ножниц CRISPR/Cas. Работа ученых опубликована в журнале Molecular Therapy Nucleic Acids.

В клетке эволюцией заложены противовирусные программы, которые при возникновении инфекции борются с вирусом. Однако последние научились обходить их, подавлять, а в каких-то случаях и прятаться от ответа иммунитета.

Российские ученые решили воздействовать напрямую на противовирусный ген, меняя его активность с помощью генетических ножниц — системы CRISPR/Cas. В данном случае инструмент не «режет», а привлекает к конкретному противовирусному гену факторы активации. Для того, чтобы определить необходимый и достаточно нетоксичный уровень активации, исследователи воспользовались помощью нейросети.

Исследователи проверили свой способ на модели вируса гепатита В. Относящиеся к внутриклеточному иммунитету факторы APOBEC/AID подавили его размножение на 90–99%. Более того, ученые выявили ряд факторов, которые будут гораздо более эффективно удалять вирусы из клеток по сравнению с APOBEC/AID. По мнению исследователей, их метод позволит разработать целую группу имммуностимулирующих препаратов против различных вирусов.