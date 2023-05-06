Привет, бонжур, хэлло: «Яндекс» научит «Алису» говорить на новых языках

Привет, бонжур, хэлло: «Яндекс» научит «Алису» говорить на новых языкахВ «Яндексе» реанимировали планы обучить голосовой помощник «Алиса» языкам помимо русского
Компания нанимает разработчиков, которые помогут голосовому ассистенту подтянуть языки ближнего зарубежья —и уже нанимают для этого специалистов.
Компания «Яндекс» нанимает специалистов для обучения голосового ассистента «Алиса», выяснила газета «Коммерсант». IT-гигант ищет, в частности, разработчика системы понимания естественных языков (NLU), а также разработчика в команду «международного движка "Алисы"», который будет добавлять в код языковую и культурную специфику.
Нехватка поддержки других языков, кроме русского, сдерживает продажи устройств с «Алисой» в странах, где они уже продаются — Азербайджане, Белоруссии, Израиле, Казахстане и Узбекистане. Кроме того, по мнению экспертов, «Яндекс» может рассчитывать на рынки, где уже есть другие сервисы компании — например, страны Южной Америки.
Работы над распознавание и синтезом речи «Алисой» на украинском, узбекском, белорусском и казахском языках были свернуты с начала пандемии COVID-19, отметили в компании.