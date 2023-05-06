Привет, бонжур, хэлло: «Яндекс» научит «Алису» говорить на новых языках

Компания «Яндекс» нанимает специалистов для обучения голосового ассистента «Алиса», выяснила газета «Коммерсант». IT-гигант ищет, в частности, разработчика системы понимания естественных языков (NLU), а также разработчика в команду «международного движка "Алисы"», который будет добавлять в код языковую и культурную специфику.

Нехватка поддержки других языков, кроме русского, сдерживает продажи устройств с «Алисой» в странах, где они уже продаются — Азербайджане, Белоруссии, Израиле, Казахстане и Узбекистане. Кроме того, по мнению экспертов, «Яндекс» может рассчитывать на рынки, где уже есть другие сервисы компании — например, страны Южной Америки.

Работы над распознавание и синтезом речи «Алисой» на украинском, узбекском, белорусском и казахском языках были свернуты с начала пандемии COVID-19, отметили в компании.