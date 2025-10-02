Пробег беспилотных грузовиков станет общедоступным

Данные о пробеге появятся на сайтах министерства и оператора системы. Первоначально счетчик будет показывать количественные показатели пробега, а затем к ним добавят и качественные метрики. Это позволит объективно оценивать технологическую зрелость беспилотных грузовиков и отслеживать их эксплуатацию на дорогах России.

Публичный доступ к статистике поможет продемонстрировать возможности российских разработчиков по созданию и масштабированию передовых транспортных технологий. Кроме того, такой счетчик ускорит переход от экспериментальных проектов к промышленной эксплуатации беспилотных грузовиков.

Сбор и верификация данных системой «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечат прозрачность использования технологий и повысят доверие к ним со стороны государства и граждан.