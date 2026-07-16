В России
Опубликовано 16 июля 2026, 20:40
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Продление работы МКС до 2030 года обеспечит плавный переход к российской станции

Первые модули РОС планируют стыковать к российскому сегменту МКС
Начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко назвал логичным решение продлить эксплуатацию российского сегмента МКС до 2030 года. По его словам, это даёт необходимый временной задел для плавного перехода к Российской орбитальной станции (РОС). Первые модули новой станции планируется стыковать к существующей инфраструктуре МКС.
Продление работы МКС до 2030 года обеспечит плавный переход к российской станции
© NASA / Unsplash

Кононенко отметил, что ресурс МКС не бесконечен, и вопрос её сведения с орбиты переходит в практическую плоскость. Каждый дополнительный год на орбите важен для отработки технологий и завершения научных циклов. Продление до 2030 года позволяет сохранить присутствие в пилотируемой программе, не теряя компетенций. Это станет «мостом» для нового этапа отечественной космонавтики.

Как отмечает ТАСС, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Баканова, договорённость с NASA о продлении совместной работы на МКС уже достигнута. После завершения станции агентства продолжат координацию и обмен техническими данными, а также практику перекрёстных полётов. Сейчас первые модули РОС проектируются с учётом интеграции в российский сегмент МКС, что позволяет использовать накопленный опыт как фундамент для новой станции.

«Решение о продолжении эксплуатации российского сегмента МКС до 2030 года выглядит абсолютно логичным и ожидаемым. Ресурс станции не бесконечен, и вопрос её сведения с орбиты уже переходит из теоретической плоскости в практическую. В этом контексте планомерное продление срока работы МКС становится уже не просто тактическим шагом, а необходимым этапом транзита к РОС. Потому что каждый дополнительный год на орбите — это основа возможностей для отработки технологий и завершения научных циклов, которые было бы нерационально прерывать. Данное решение дает важный временной задел, который позволяет осуществить плавный переход без потери компетенций и присутствия в пилотируемой программе», — рассказал Олег Кононенко.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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