Продление работы МКС до 2030 года обеспечит плавный переход к российской станции

Кононенко отметил, что ресурс МКС не бесконечен, и вопрос её сведения с орбиты переходит в практическую плоскость. Каждый дополнительный год на орбите важен для отработки технологий и завершения научных циклов. Продление до 2030 года позволяет сохранить присутствие в пилотируемой программе, не теряя компетенций. Это станет «мостом» для нового этапа отечественной космонавтики.

Как отмечает ТАСС, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Баканова, договорённость с NASA о продлении совместной работы на МКС уже достигнута. После завершения станции агентства продолжат координацию и обмен техническими данными, а также практику перекрёстных полётов. Сейчас первые модули РОС проектируются с учётом интеграции в российский сегмент МКС, что позволяет использовать накопленный опыт как фундамент для новой станции.

«Решение о продолжении эксплуатации российского сегмента МКС до 2030 года выглядит абсолютно логичным и ожидаемым. Ресурс станции не бесконечен, и вопрос её сведения с орбиты уже переходит из теоретической плоскости в практическую. В этом контексте планомерное продление срока работы МКС становится уже не просто тактическим шагом, а необходимым этапом транзита к РОС. Потому что каждый дополнительный год на орбите — это основа возможностей для отработки технологий и завершения научных циклов, которые было бы нерационально прерывать. Данное решение дает важный временной задел, который позволяет осуществить плавный переход без потери компетенций и присутствия в пилотируемой программе», — рассказал Олег Кононенко.