В России
Опубликовано 26 июля 2026, 00:25
1 мин.

Профессор РАН: учёные не знают, что внутри чёрной дыры

Оттуда не может выйти даже свет, поэтому исследовать внутренность пока невозможно
Заведующий лабораторией ИКИ РАН Сергей Сазонов в интервью ТАСС заявил, что наука не знает, что находится внутри чёрной дыры, и, согласно современным представлениям, может никогда не узнать. Из-за того, что оттуда не может выбраться даже свет, учёные вынуждены изучать лишь внешние проявления и гравитационное влияние этих объектов на окружающий мир.
Профессор РАН: учёные не знают, что внутри чёрной дыры
© EHT Collaboration, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

По словам Сазонова, учёные во всём мире изучают чёрные дыры — и звёздной массы, и сверхмассивные, — но все наблюдения касаются только того, что происходит снаружи. Они могут видеть, как дыра гравитационно действует на окружающее пространство или засасывает вещество, выделяя при этом энергию, но это происходит за горизонтом событий. Саму внутренность чёрной дыры увидеть невозможно.

Профессор РАН не исключает, что ограниченность текущего знания может быть преодолена в будущем. По мнению Сазонова, будущие поколения учёных смогут понять, как исследовать внутренность чёрной дыры.

«К сожалению, наука не знает и, согласно современным представлениям, может быть, никогда и не узнает. Потому что оттуда ничего не может выйти, даже свет. Может быть, это ограниченность нашего текущего знания. Может быть, будущие поколения учёных разберутся и поймут, как исследовать внутренность чёрной дыры, но пока это невозможно», — рассказал профессор.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Россия
,
#РАН
,
#Черная Дыра
,
#космос
,
#наука
,
#В России
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Профессор РАН: учёные не знают, что внутри чёрной дыры