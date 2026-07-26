Профессор РАН: учёные не знают, что внутри чёрной дыры

По словам Сазонова, учёные во всём мире изучают чёрные дыры — и звёздной массы, и сверхмассивные, — но все наблюдения касаются только того, что происходит снаружи. Они могут видеть, как дыра гравитационно действует на окружающее пространство или засасывает вещество, выделяя при этом энергию, но это происходит за горизонтом событий. Саму внутренность чёрной дыры увидеть невозможно.

Профессор РАН не исключает, что ограниченность текущего знания может быть преодолена в будущем. По мнению Сазонова, будущие поколения учёных смогут понять, как исследовать внутренность чёрной дыры.

«К сожалению, наука не знает и, согласно современным представлениям, может быть, никогда и не узнает. Потому что оттуда ничего не может выйти, даже свет. Может быть, это ограниченность нашего текущего знания. Может быть, будущие поколения учёных разберутся и поймут, как исследовать внутренность чёрной дыры, но пока это невозможно», — рассказал профессор.