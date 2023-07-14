Программу мегагрантов для российских ученых обновят

В ходе своего выступления на форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» президент России Владимир Путин поддержал предложение обновить программу мегагрантов для российских ученых.

По словам политика, программа позволяет собирать сильные исследовательские команды, решать интересные научные задачи. Путин предложил повысить максимальный размер мегагрантов и увеличить сроки их реализации - до пяти лет с возможностью продления еще на три года.

За этот срок на крупные проекты будет выделяться 500 миллионов рублей, а те ученые, кто приедет из-за рубежа откроют в РФ кафедры и будут заниматься преподавательской деятельностью получат по 250 миллионов рублей каждый. Глава государства поручил правительству и Госдуме заложить в бюджете до 2026 года необходимое финансирование программы.

Ежегодно в реализации проектов программы мегагрантов принимают участие около 2, 5 тысячи молодых исследователей. С 2010 года сотрудники лабораторий, созданных по программе мегагрантов, подготовили и защитили более тысячи диссертаций, получили свыше 1,4 тысячи патентов и свидетельств об охране объектов интеллектуальной собственности, опубликовали около семи тысяч статей в научных журналах.