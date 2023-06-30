Произведена первая полностью российская «Ласточка»

Входящий в холдинг «Синара — Транспортные машины» завод «Уральские локомотивы» построил первый полностью российский электропоезд «Ласточка», заявил первый заместитель гендиректора предприятия по технологической политике Виталий Брексон. В настоящее время его пост в сети «Вконтакте» удален.

Состав окрашен и красно-черно-серые цвета и маркировал «ЭС104-001». Публично первую российскую «Ласточку» покажут в июле на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Она имеет более вытянутый нос, узкие, расположенные по вертикали фары, большие квадратные окна с закругленными углами. Максимальная вместимость нового поезда составит 1,4 тысячи человек, а сам он сможет развивать скорость до 160 километров в час.

По заявлениям разработчиков, новые «Ласточки» будут отвечать «всем запросам современного человека» — там будут USB-разъемы для зарядки гаджетов, новые системы оповещения, крепления для самокатов и велосипедов, вагон-бистро.

Производящий поезда на базе платформы Desiro завод «Уральские локомотивы» возник как совместное предприятие Siemens и холдинга «Синара — Транспортные машины». В мае 2022 года немецкий концерн объявил об уходе из России. Сейчас локализация "Ласточек" составляет около 90%.