Производитель процессоров «Байкал» планирует старт поставок до конца 2025 года

Согласно источнику, к концу 2026 года объём поставок может превысить 100 000 единиц.

Директор консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов подтвердил, что компания «Байкал Электроникс» уже принимает предзаказы на эти процессоры. Эксперт отметил, что производительность Baikal-M сопоставима с характеристиками процессора Intel i3 7-го поколения, который вышел в 2017 году. Процессор Baikal-L на данный момент ещё не тестируется, но его технические характеристики могут превосходить аналогичные устройства.

«Гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов не стал комментировать старт производства процессоров и партнёрства с российскими производителями вычислительной техники, сославшись на соглашение о неразглашении. Но добавил, что на данный момент все процессоры Baikal-M распроданы. Baikal-L, по его словам, находится в разработке», — отмечает «Ъ».