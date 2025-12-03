Производители готовой еды попросили ГД изменить закон о приготовлении пищи в магазинах

Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ), в которую входят X5 food, Яндекс. Лавка, Азбука вкуса, обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой пересмотреть законопроект, который может нанести вред рынку готовой еды, сообщают «Ведомости». Участники АППГЕ утверждают, что законопроект, запрещающий приготовление пищи в магазине для обеспечения санитарной безопасности, ошибочно приравнивает промышленную готовую пищу к приготовлению на месте.

Готовые к употреблению блюда промышленного производства готовятся на специализированных кухнях и требуют лишь контроля температуры, в то время как приготовление на месте осуществляется в торговой точке. Поэтому приготовление еды в магазинах нельзя приравнивать к кулинарии, считают представители АППГЕ. Приравнивание этих форматов может вынудить высокотехнологичное производство придерживаться стандартов для столовой, что поставит под угрозу жизнеспособность отрасли и инициативу правительства по маркировке, поскольку это не распространяется на промышленную упаковку.

Производители также опасаются, что замена устаревших десятилетиями стандартов качества новыми, потенциально неприемлемыми требованиями не улучшит, а скорее снизит безопасность продукции. Ресторанная индустрия, которая ранее выступала за приравнивание магазинов готовой еды к общепиту, также стремится к регулированию в этой области