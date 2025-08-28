Производители попросили Минпромторг ужесточить госзакупки импортной электроники

Консорциум вычислительной техники (АНО ВТ) обратился к Минпромторгу с предложением внести изменения в Постановление Правительства № 1875. В частности, предлагается включить в список запрещённых иностранных товаров ноутбуки, планшеты, смартфоны, серверы, стационарные компьютеры и мониторы. Консорциум также предлагает установить правило, согласно которому при закупке продукции, включённой в российский реестр радиоэлектронной продукции, начальная цена контракта должна основываться исключительно на предложениях российских производителей.

Цель инициативы — предотвращение смешивания отечественных и импортных товаров в списках закупок недобросовестными покупателями оборудования. GS Group и Fplus уже выразили поддержку этому предложению. Yadro, российский производитель информационных технологий, входящий в консорциум, рассматривает эту меру как стимул для развития отрасли и увеличения инвестиций в отечественные технологии и производство.