Производство солнечных модулей на заводе «Хевел» вырастет на 50%

Модернизация завода в Новочебоксарске выходит на финишную прямую. Работы идут без остановки производства и отгрузок, что позволяет компании одновременно наращивать мощности и выполнять текущие обязательства. После завершения техперевооружения предприятие сможет выпускать до 1 ГВт солнечных модулей в год — почти на 50% больше, чем сейчас.

Продукция завода уже законтрактована на 2026–2027 годы и частично на 2028-й. Почти все новые объёмы пойдут на строящиеся солнечные станции на Дальнем Востоке. При этом компания сохраняет и экспортные поставки: около 10–15% модулей уходит за рубеж. В частности, более 100 МВт было отгружено в страны Африки, а сейчас основные партии направляются на объекты в ЕАЭС. Помимо готовых панелей, зарубежные партнёры покупают у «Хевела» и отдельные комплектующие — солнечные ячейки.

Группа компаний «Хевел» работает на рынке с 2009 года. Помимо завода в Новочебоксарске, в её структуру входят девелоперское подразделение, занимающееся строительством солнечных электростанций, и Научно-технический центр в Санкт-Петербурге, где разрабатываются новые технологии и материалы для фотовольтаики.