Просто добавь воды: в России создали беспламенный нагреватель еды

Исследователи из Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева разработали беспламенный нагреватель пищи.

Он представляет собой пакет, внутри которого находится нагревательный элемент на основе смеси неорганических солей и алюминия. При взаимодействии с добавленной водой возникает большое количество теплоты, за счет которой и происходит быстрый нагрев –— за две-три секунды происходит разогрев до температуры, превышающей 100 °C.

Тепловая энергия химической реакции не просто расходуется на разогрев воды и образование из него перегретого пара, но и на нагрев металлической меди — продукта экзотермической реакции смеси и жидкости, отметил заведующий кафедрой неорганической и аналитической химии МГУ им. Н. П. Огарева Александр Долганов.

Разработчики отмечают, что их нагреватель дешевле своих аналогов, использующих относительно дорогие магний и негашеную известь. Кроме того, в ходе его активации образуются экологически безвредные материалы, которые легко утилизируются, как бытовые отходы.

Сейчас исследователи сконцентрировались на применении своей разработки в зоне специальной военной операции, однако в будущем планируется ее выпуск и для гражданского использования любителями активного отдыха и туристами. В настоящее время создается компания для выпуска нагревателей.