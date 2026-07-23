Проверку полисов ОСАГО через камеры запустят после интеграции данных

Отмечается, что сейчас ежедневно заключается 254 тысячи полисов ОСАГО, и по каждому из них НСИС обменивается данными с ГИБДД. Информационный обмен уже работает по трём направлениям: проверка данных о машине, документах, удостоверяющих личность, и водительских удостоверениях. Теперь технически всё готово для того, чтобы камеры могли проверять наличие полиса у проезжающих автомобилей.

Идея в том, что при фиксации нарушения ПДД камера автоматически проверит, есть ли у водителя ОСАГО. Если полиса нет, вместе со штрафом в личный кабинет на Госуслугах придёт уведомление об отсутствии страховки. При этом с марта 2026 года действует закон, ограничивающий штраф за отсутствие ОСАГО одним нарушением в сутки, даже если машину поймали несколько раз за день. Запуск эксперимента пока откладывался, но техническая часть, по словам Галушина, уже готова.

«254 тыс. полисов ОСАГО заключается сейчас ежедневно и по каждому сейчас у нас состоялась интеграция данных с ГИБДД. Сейчас идёт информационный обмен по проверке информации по транспортному средству, по документам, удостоверяющим личность, и водительскому удостоверению. И всё готово к интеграции для проверки наличия ОСАГО по камерам», — заявил Галушкин в ходе ll Всероссийского форума InsurtechDay 2026.