Психолог из России рассказала, когда женщины достигают пика своей сексуальности

Пик женской сексуальности достигается к 30 годам, заявила «Ленте.ру» психолог Инесса Спинка. К этому возрасту снимаются внутренние зажимы и ограничения, появляется финансовая стабильность, и у женщины возникает уверенность в себе.

Персона начинает чувствовать себя уверенно. Она понимает, «чего она хочет, как и с кем», у нее снимаются внутренние зажимы и ограничения, отмечает российский специалист. Женщина либо уже имеет детей, либо решила их не заводить.

Косвенным подтверждением наступления пика женской сексуальности в 30 лет является факт более частого наступления оргазмов, подчеркивает Спинка. Возможность расслабиться и получать удовольствие в постели напрямую зависит от психологической уверенности.