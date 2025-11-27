Псковская область получит более 1 млрд рублей на цифровую трансформацию

Программу запустят на три года с акцентом на ИИ и цифровые услуги

Власти Псковской области реализуют программу цифровой трансформации с общим объемом финансирования 1,15 миллиарда рублей на три года. Проект, одобренный на федеральном уровне, направлен на повышение эффективности государственного управления и качества предоставления услуг.