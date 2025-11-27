Псковская область получит более 1 млрд рублей на цифровую трансформацию

Опубликовано 27 ноября 2025, 15:001 мин.
Псковская область получит более 1 млрд рублей на цифровую трансформациюПрограмму запустят на три года с акцентом на ИИ и цифровые услуги
Власти Псковской области реализуют программу цифровой трансформации с общим объемом финансирования 1,15 миллиарда рублей на три года. Проект, одобренный на федеральном уровне, направлен на повышение эффективности государственного управления и качества предоставления услуг.
В рамках программы малые населенные пункты получат современные средства связи. Все учителя будут оснащены планшетами на отечественных операционных системах, а школы региона — точками доступа Wi-Fi. Также запланирована подготовка инфраструктуры к внедрению технологий искусственного интеллекта.
Ожидается, что к 2028 году реализация программы позволит экономить 148 тысяч часов на получении услуг. Объем услуг связи в малых населенных пунктах возрастет на 43%, а использование бумажных отчетов в государственных органах сократится на треть.