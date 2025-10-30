В России
Опубликовано 30 октября 2025, 23:58
1 мин.

Путин: электроника в «Буревестнике» уже используется в космических программах

Об этом президент рассказал военнослужащим
Президент России Владимир Путин сообщил, что электронные компоненты, применяемые в ракете «Буревестник», явлеются важной частью космических миссий. По словам президента, электроника, используемая «Буревестнике» уже используется в космических программах.
© Kremlin.ru, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

Об этом Путин рассказал во время визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве в ходе беседы с военнослужащими, проходящими лечение.

«И даже сейчас уже радиационно-защищённая электроника, используемая в ракете "Буревестник", уже используется в космических программах», — подчеркнул президент.