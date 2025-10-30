Путин: электроника в «Буревестнике» уже используется в космических программах

Об этом Путин рассказал во время визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве в ходе беседы с военнослужащими, проходящими лечение.

«И даже сейчас уже радиационно-защищённая электроника, используемая в ракете "Буревестник", уже используется в космических программах», — подчеркнул президент.