Путин: электроника в «Буревестнике» уже используется в космических программах

Опубликовано 30 октября 2025, 23:581 мин.
Путин: электроника в «Буревестнике» уже используется в космических программахОб этом президент рассказал военнослужащим
Президент России Владимир Путин сообщил, что электронные компоненты, применяемые в ракете «Буревестник», явлеются важной частью космических миссий. По словам президента, электроника, используемая «Буревестнике» уже используется в космических программах.
Об этом Путин рассказал во время визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве в ходе беседы с военнослужащими, проходящими лечение.
«И даже сейчас уже радиационно-защищённая электроника, используемая в ракете "Буревестник", уже используется в космических программах», — подчеркнул президент.