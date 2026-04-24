Путин: Госуслуги и платежи должны оставаться доступными даже без интернета

В обновлённый «белый список» вошли платформа Добро.рф, Роскачество, ИТ-компании 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов», Федеральное казначейство, а также Континентальная хоккейная лига. Глава государства подчеркнул, что у России есть технологические возможности для выполнения этой задачи.

Напомним, ранее ограничения мобильного интернета вводились в центральной части Москвы и некоторых других регионах из соображений безопасности. Теперь, по решению президента, критическая инфраструктура должна оставаться доступной для граждан в любой ситуации. Минцифры продолжит корректировать перечень социально значимых сервисов.

«Отдельно затронут вопрос функционирования жизненно обеспечивающих сервисов при ограничениях работы мобильного интернета в крупных городах в связи с атаками беспилотников», — сказано на сайте Кремля.