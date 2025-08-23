Путин на встрече с работниками атомной отрасли назвал Росатом глобальным лидером

По словам Путина, уже разрабатываются принципиально новые решения: энергосистема четвёртого поколения на быстрых нейтронах с замкнутым циклом. Путин подчеркнул, что это позволит решить проблему радиоактивных отходов и значительно увеличить потенциал атомной энергетики. Кроме того, президент обратил внимание, что именно российские учёные впервые запустили в серию «самые безопасные реакторы поколения 3+».

Также глава государства отметил, что благодаря труду работников российской атомной отрасли Росатом находится в авангарде разработки и внедрения передовых технологий для реализации крупных инфраструктурных проектов России, включая Северный морской путь, который станет частью транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.

«Сегодня Росатом является глобальным лидером в строительстве новых энергоблоков, что говорит о бесспорной надёжности и экологичности отечественных атомных технологий», — отметил президент.