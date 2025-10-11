Путин назвал фестиваль «НАУКА 0+» ярким проектом по популяризации науки

Путин также подчеркнул, что фестиваль на протяжении многих лет помогает молодым людям определиться с будущей профессией и найти единомышленников.

Президент выразил уверенность, что юбилейный фестиваль этого года пройдёт в творческой и вдохновляющей атмосфере, укрепив своё значение как ключевое событие в рамках Десятилетия науки и техники.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на XX Международном фестивале науки "НАУКА 0+" ("Наука для всех"). Ваш форум, стартовавший два десятилетия назад в Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова, сегодня по праву считается одним из наиболее ярких, востребованных проектов в сфере просветительства и популяризации науки, научно-технической мысли. Ежегодно он объединяет на своих площадках в вузах, школах, музеях, библиотеках известных учёных и экспертов, педагогов и наставников, студентов и учащихся, формирует у молодёжи интерес к новаторским разработкам в различных областях знания, к фундаментальным и прикладным исследованиям», — обратился президент к участникам фестиваля.