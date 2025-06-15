Путин назвал открытие российского учёного Никитина прорывом в биологии

Никитин открыл новый механизм хранения информации в ДНК под названием «молекулярная коммутация», опровергнув существующее мнение о том, что структура двойной спирали ДНК необходима для обработки информации. В ходе эксперимента Никитин продемонстрировал, что ДНК может передавать информацию через взаимодействие некомплементарных молекул с низким сродством, поэтому образование двойной спирали не обязательно.

Путин во время вручения государственных наград отметил научный талант и мужество Никитина, подчеркнув значение его открытия в области биологии.

«Рад представить одного из самых молодых лауреатов Государственной премии — Максима Петровича Никитина. Благодаря таланту и научной смелости он совершил настоящий прорыв в мире биологии. Открыл ранее неизвестный механизм хранения информации в ДНК, что может стать ключом к познанию причин, а значит, и предотвращению сложнейших заболеваний», — подчеркнул президент при награждении учёного.