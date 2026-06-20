Путин назвал ВОИР легендарной организацией и отметил 2 млн изобретений

Текст приветствия на учредительном съезде ВОИР в Москве озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Путин подчеркнул, что за прошедшие десятилетия разработки общества принесли реальную практическую отдачу и стали весомым вкладом в промышленный и инфраструктурный потенциал страны. Президент также отметил, что нынешний форум открывает новую страницу в истории организации.

Глава государства выразил убеждённость, что обновлённый ВОИР станет площадкой для консолидации инженеров, конструкторов и учёных, а также для поддержки молодёжных инициатив и продвижения прорывных технологий. Он пожелал участникам съезда успешной работы, вдохновения и новых значимых достижений.

«За прошедшие десятилетия под эгидой ВОИР были созданы и внедрены в производство более 2 миллионов изобретений и передовых разработок, которые принесли реальную практическую отдачу и стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного, инфраструктурного потенциала, в повышение уровня жизни наших граждан», - сказано в приветствии президента.