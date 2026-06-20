В России
Опубликовано 20 июня 2026, 20:10
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Путин назвал ВОИР легендарной организацией и отметил 2 млн изобретений

Президент уверен, что обновлённое общество станет площадкой для прорывных технологий
Президент Владимир Путин в приветствии учредительному съезду Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) заявил, что под эгидой организации создано более 2 млн изобретений, которые укрепили научно-технический потенциал страны и повысили уровень жизни россиян. Глава государства назвал ВОИР «легендарной организацией» и выразил надежду, что её обновлённый формат станет эффективной площадкой для поддержки инноваций.
Путин назвал ВОИР легендарной организацией и отметил 2 млн изобретений

© Ferra.ru

Текст приветствия на учредительном съезде ВОИР в Москве озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Путин подчеркнул, что за прошедшие десятилетия разработки общества принесли реальную практическую отдачу и стали весомым вкладом в промышленный и инфраструктурный потенциал страны. Президент также отметил, что нынешний форум открывает новую страницу в истории организации.

Глава государства выразил убеждённость, что обновлённый ВОИР станет площадкой для консолидации инженеров, конструкторов и учёных, а также для поддержки молодёжных инициатив и продвижения прорывных технологий. Он пожелал участникам съезда успешной работы, вдохновения и новых значимых достижений.

«За прошедшие десятилетия под эгидой ВОИР были созданы и внедрены в производство более 2 миллионов изобретений и передовых разработок, которые принесли реальную практическую отдачу и стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного, инфраструктурного потенциала, в повышение уровня жизни наших граждан», - сказано в приветствии президента.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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