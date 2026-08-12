Путин осмотрел новосибирский центр СКИФ

Заявлено, что СКИФ является лучшим в мире источником синхротронного излучения в классе среднего энергетического диапазона (3 ГэВ). Установка предназначена для изучения сверхмалых объектов микронного и нанометрового размера с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения.

На СКИФе можно будет создавать новые лекарства, улучшать характеристики катализаторов и конструкционных материалов, оценивать месторождения драгоценных металлов, повышать добычу трудноизвлекаемой нефти, а также изучать древние артефакты без повреждения их целостности. Исследования охватят химию, физику, биологию, геологию, археологию и палеонтологию.