Путин осмотрел новосибирский центр СКИФ

Опубликовано 12 августа 2026, 00:251 мин.
Путин осмотрел новосибирский центр СКИФЗдесь будут создавать лекарства, материалы и изучать древние артефакты
Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Новосибирск посетил Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Это первый объект современной сети источников синхротронного излучения, создаваемой в России до 2030 года.
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Заявлено, что СКИФ является лучшим в мире источником синхротронного излучения в классе среднего энергетического диапазона (3 ГэВ). Установка предназначена для изучения сверхмалых объектов микронного и нанометрового размера с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения.
На СКИФе можно будет создавать новые лекарства, улучшать характеристики катализаторов и конструкционных материалов, оценивать месторождения драгоценных металлов, повышать добычу трудноизвлекаемой нефти, а также изучать древние артефакты без повреждения их целостности. Исследования охватят химию, физику, биологию, геологию, археологию и палеонтологию.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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