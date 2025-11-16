Путин отметил вклад изобретателей в укрепление технологического потенциала страны

Опубликовано 16 ноября 2025, 01:431 мин.
Путин отметил вклад изобретателей в укрепление технологического потенциала страныПрезидент поздравил изобретателей в связи с награждением
В своём обращении к участникам и гостям церемонии награждения победителей III Всероссийского конкурса «Изобретатель года» Президент России Владимир Путин отметил ключевую роль изобретателей в усилении научно-технического потенциала страны.
Президент выразил благодарность изобретателям за их смелость мысли, стойкость и стремление трудиться на благо страны. Он также поздравил победителей конкурса с заслуженными наградами и выразил уверенность, что их успехи станут стимулом для дальнейших достижений.
«Сегодня мы чествуем талантливых, целеустремленных, преданных избранному делу людей — настоящих новаторов, которые своими прорывными открытиями и разработками вносят значимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли», — подчеркнул Путин.