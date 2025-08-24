Путин подчеркнул наличие у России собственных мощнейших квантовых компьютеров

Президент подчеркнул, что Росатом успешно завершил проект по разработке прототипов квантовых систем, демонстрирующих впечатляющие вычислительные характеристики. Кроме того, Путин отметил, что в городе Обнинск Калужской области ведётся строительство крупнейшего в Европе предприятия по производству радиофармпрепаратов, предназначенных для диагностики и лечения сложных заболеваний, в том числе онкологии.

Путин также указал на необходимость применения квантовых вычислительных систем в установках класса "Мегасайенс", включая те, что создаются в Национальном центре физики и математики в Сарове.

«Разрабатывать новые лекарства, вакцины, материалы, быстро обрабатывать колоссальный объём данных позволяют квантовые компьютеры. Благодаря усилиям Росатома в России уже собраны прототипы таких систем с огромными вычислительными возможностями», — подчеркнул президент.