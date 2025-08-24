В России
Опубликовано 24 августа 2025, 00:15
1 мин.

Путин подчеркнул наличие у России собственных мощнейших квантовых компьютеров

Этим занимается, в том числе Росатом
На встрече с представителями атомной отрасли президент России Владимир Путин рассказал о разработке и наличии в стране квантовых вычислительных систем высокой производительности. По словам главы государства, эти устройства обладают потенциалом для разработки новых лекарственных препаратов, вакцин и различных материалов, а также для быстрой обработки значительных объёмов данных.
© Freepik.com

Президент подчеркнул, что Росатом успешно завершил проект по разработке прототипов квантовых систем, демонстрирующих впечатляющие вычислительные характеристики. Кроме того, Путин отметил, что в городе Обнинск Калужской области ведётся строительство крупнейшего в Европе предприятия по производству радиофармпрепаратов, предназначенных для диагностики и лечения сложных заболеваний, в том числе онкологии.

Путин также указал на необходимость применения квантовых вычислительных систем в установках класса "Мегасайенс", включая те, что создаются в Национальном центре физики и математики в Сарове.

«Разрабатывать новые лекарства, вакцины, материалы, быстро обрабатывать колоссальный объём данных позволяют квантовые компьютеры. Благодаря усилиям Росатома в России уже собраны прототипы таких систем с огромными вычислительными возможностями», — подчеркнул президент.