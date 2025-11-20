Путин поручил сформировать штаб по развитию российской ИИ-отрасли

Выступая на конференции Сбера AI Journey 2025, Путин подчеркнул важность создания централизованного органа, который мог бы управлять развитием отечественного ИИ на всех уровнях: отраслевом, региональном и министерском. Этот штаб будет отвечать за постановку целей, обеспечение их реализации и мониторинг прогресса.

Президент отметил, что существующих усилий аналитического центра при правительстве не достаточно, не хватает административных полномочий. Президент подчеркнул, что подобная «аналитическая группа — это очень хорошо, но у этих людей нет административного ресурса». Поэтому нужна такая структура, которая сможет координировать не только развитие отрасли, но и всю деятельность, связанную с искусственным интеллектом, с привлечением всех заинтересованных сторон, включая тех, кто, возможно, ещё не в полной мере осознал свою потенциальную роль.

Кроме того, Путин поручил правительству и региональным властям разработать национальную стратегию внедрения генеративного искусственного интеллекта по всей стране с учётом отраслевых и региональных особенностей.

«Нам нужен реальный штаб руководства отраслью, если мы хотим, чтобы эта работа шла уверенно, наступательно по всем направлениям, то есть и по отраслям, и по регионам, по министерствам и ведомствам. Нужен такой штаб, который мог бы реально ставить задачи, добиваться исполнения и контролировать результат», — подчеркнул Путин.