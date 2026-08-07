В России
Опубликовано 07 августа 2026, 20:50
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Путин постановил создать ограночный кластер в Якутии и Смоленской области

Алроса привлечёт частных и иностранных огранщиков
Президент России Владимир Путин подписал постановление о создании кластера огранки алмазов в двух регионах. В компании «Алроса» заявили, что проект поддержит алмазообработку и ювелирный рынок страны, а также привлечёт иностранные инвестиции.
Путин постановил создать ограночный кластер в Якутии и Смоленской области

© Ferra.ru

Кластер создадут на базе смоленского завода «Кристалл», входящего в группу «Алроса». Глава компании Павел Маринычев пояснил, что на свободных площадях будут созданы условия для работы частных, небольших и иностранных огранщиков. Это обеспечит доступ российских компаний к качественному сырью и преференциям, что повысит рентабельность и инвестиционную привлекательность.

«Кристалл» уже является крупнейшим ограночным производством в Европе. Его инфраструктура и технологии станут ядром будущего кластера, подчеркнули в пресс-службе «Алросы».

«Создание ограночного кластера будет иметь важное значение для поддержки алмазообрабатывающей отрасли и ювелирного рынка в России, а также развития лучших традиций отечественной школы огранки», — также сказано в сообщении.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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