Путин постановил создать ограночный кластер в Якутии и Смоленской области

Кластер создадут на базе смоленского завода «Кристалл», входящего в группу «Алроса». Глава компании Павел Маринычев пояснил, что на свободных площадях будут созданы условия для работы частных, небольших и иностранных огранщиков. Это обеспечит доступ российских компаний к качественному сырью и преференциям, что повысит рентабельность и инвестиционную привлекательность.

«Кристалл» уже является крупнейшим ограночным производством в Европе. Его инфраструктура и технологии станут ядром будущего кластера, подчеркнули в пресс-службе «Алросы».

«Создание ограночного кластера будет иметь важное значение для поддержки алмазообрабатывающей отрасли и ювелирного рынка в России, а также развития лучших традиций отечественной школы огранки», — также сказано в сообщении.