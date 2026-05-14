Путин поздравил «Российские космические системы» с 80-летием

Глава государства подчеркнул, что нынешний коллектив с огромным уважением относится к трудовым традициям ветеранов, активно внедряет уникальные технологии и выпускает современную аппаратуру, включая систему ГЛОНАСС. Корпорация решает задачи по укреплению технологического суверенитета России.

Путин также отметил всестороннюю поддержку, которую РКС оказывает воинским подразделениям, участвующим в специальной военной операции. Предприятие продолжает славные традиции, заложенные ещё в начале космической эры.

«История вашего предприятия неразрывно связана с именами талантливых конструкторов, инженеров, специалистов, рабочих, которые внесли значимый, созидательный вклад в развитие ракетно-космической отрасли, оборонно-промышленного комплекса страны. Вы по праву можете гордиться их выдающимися достижениями и прорывными конструкторскими решениями, во многом обеспечившими создание первых отечественных баллистических ракет, разработку и запуск первого искусственного спутника Земли, легендарный полёт человека в космос, реализацию масштабных программ исследования Луны, Марса, Венеры и дальнего космоса», — сказано в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.