Опубликовано 14 мая 2026, 19:15
Путин поздравил «Российские космические системы» с 80-летием

Предприятие создавало аппаратуру для первого спутника и ГЛОНАСС
Президент Владимир Путин поздравил директора АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» Дмитрия Автайкина, а также коллектив и ветеранов АО «Российские космические системы» с 80-летием. В телеграмме он отметил, что предприятие внесло решающий вклад в создание первых баллистических ракет, запуск первого искусственного спутника Земли, полёт Гагарина и масштабные программы изучения Луны, Марса, Венеры.
Глава государства подчеркнул, что нынешний коллектив с огромным уважением относится к трудовым традициям ветеранов, активно внедряет уникальные технологии и выпускает современную аппаратуру, включая систему ГЛОНАСС. Корпорация решает задачи по укреплению технологического суверенитета России.

Путин также отметил всестороннюю поддержку, которую РКС оказывает воинским подразделениям, участвующим в специальной военной операции. Предприятие продолжает славные традиции, заложенные ещё в начале космической эры.

«История вашего предприятия неразрывно связана с именами талантливых конструкторов, инженеров, специалистов, рабочих, которые внесли значимый, созидательный вклад в развитие ракетно-космической отрасли, оборонно-промышленного комплекса страны. Вы по праву можете гордиться их выдающимися достижениями и прорывными конструкторскими решениями, во многом обеспечившими создание первых отечественных баллистических ракет, разработку и запуск первого искусственного спутника Земли, легендарный полёт человека в космос, реализацию масштабных программ исследования Луны, Марса, Венеры и дальнего космоса», — сказано в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.