Путин призвал создать собственные решения ИИ для обороны и безопасности

Глава государства выделил пять приоритетных направлений внедрения ИИ: социальная сфера, экономика, чувствительные сектора, а также оборона и безопасность. По словам президента, собственные решения критически важны для защиты страны.

Путин отметил, что в оборонной сфере нужно использовать только отечественные, суверенные продукты. Это требование прозвучало в контексте общей стратегии технологического развития России. Детали того, какие именно системы планируется создавать, не уточнялись, но президент сделал акцент на независимости страны.