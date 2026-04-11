Путин призвал создать собственные решения ИИ для обороны и безопасности

Опубликовано 11 апреля 2026, 16:001 мин.
Путин призвал создать собственные решения ИИ для обороны и безопасностиПрезидент назвал это одним из пяти приоритетов
Президент Владимир Путин на совещании по развитию искусственного интеллекта призвал разрабатывать отечественные ИИ-решения для национальной обороны и безопасности. Он подчеркнул, что в этой сфере Россия должна обладать самыми передовыми технологиями и использовать максимально суверенные продукты.
© Kremlin.ru
Глава государства выделил пять приоритетных направлений внедрения ИИ: социальная сфера, экономика, чувствительные сектора, а также оборона и безопасность. По словам президента, собственные решения критически важны для защиты страны.
Путин отметил, что в оборонной сфере нужно использовать только отечественные, суверенные продукты. Это требование прозвучало в контексте общей стратегии технологического развития России. Детали того, какие именно системы планируется создавать, не уточнялись, но президент сделал акцент на независимости страны.
Источник:Kremlin.ru
Автор:Андрей Кадуков
