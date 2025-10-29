Путин: Россия имеет уникальные запасы биоресурсов

На встрече с членами правительства Путин отметил, что необходимо не только добывать биологические ресурсы, но и перерабатывать их, а также организовывать транспортировку. Он подчеркнул, что интересы внутреннего рынка должны быть на первом месте.

«Россия располагает уникальными запасами биоресурсов, и очень важно не только добыть их, но и обеспечить переработку и транспортировку. Причём в приоритете должны быть именно интересы внутреннего рынка, чтобы улов российских рыбаков, продукция рыбохозяйственных предприятий поступали на прилавки магазинов и рынков. А жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной, как я уже сказал, цене», — подчеркнул президент.