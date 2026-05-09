Опубликовано 09 мая 2026, 12:15
Путин: в России разворачивают массовое производство уникального вооружения

С опорой на боевой опыт
Выступая на параде Победы, президент Владимир Путин заявил, что российские учёные, инженеры и конструкторы создают передовые, уникальные образцы вооружения и разворачивают их массовое производство. Он отметил, что они опираются на современный боевой опыт и продолжают традиции своих предшественников.
© Kremlin.ru, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

По словам главы государства, рядом с российскими воинами сегодня работают рабочие, конструкторы, инженеры, учёные и изобретатели. Именно их усилия позволяют создавать современную технику, которая поступает в армию. Опираясь на опыт, полученный в ходе боевых действий, они разрабатывают образцы, которые не имеют аналогов.

Президент подчеркнул, что массовое производство такого вооружения уже разворачивается. Это важная составляющая укрепления обороноспособности страны и поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Речь идёт о систематической работе, направленной на технологическую независимость и безопасность России.

«Рядом с российскими воинами — рабочие и конструкторы, инженеры, учёные, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения. Разворачивают их массовое производство», — подчеркнул президент.