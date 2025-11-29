Путин: в сфере отечественной микроэлектроники многое предстоит создавать заново

Опубликовано 29 ноября 2025, 04:111 мин.
Путин: в сфере отечественной микроэлектроники многое предстоит создавать зановоПрезидент рассказал об этом на встрече с молодыми учёными
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых учёных отметил необходимость модернизации и расширения российского сектора микроэлектроники. По словам президента, для этого требуется разработка передовых технологий и надёжная поддержка текущих научных проектов.
В ходе встречи Путин отметил, что в сфере отечественной микроэлектроники важно понимать, что многое придётся буквально создавать заново.
«В целом, работа над проблемами микроэлектроники — нам заново многие вещи надо создавать или поддержать уже созданное», — подчеркнул глава государства.