Путин: в сфере отечественной микроэлектроники многое предстоит создавать заново

Президент рассказал об этом на встрече с молодыми учёными

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых учёных отметил необходимость модернизации и расширения российского сектора микроэлектроники. По словам президента, для этого требуется разработка передовых технологий и надёжная поддержка текущих научных проектов.