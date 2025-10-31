Работы над российской многоразовой ракетой «Корона» стартуют в 2026 году

В Государственном ракетном центре имени Макеева, который входит в состав Роскосмоса, прошло расширенное совещание, где обсуждались результаты исследований по этому проекту. Представители Роскосмоса отметили, что испытания и расчёты подтвердили возможность реализации предложенной концепции.

Будущая ракета «Корона» будет способна оперативно выводить спутники на орбиту, эвакуировать неисправные аппараты из космоса и осуществлять межконтинентальные полёты «за считаные минуты».

Предполагается, что стартовая масса ракеты составит около 300 тонн, а полезная нагрузка достигнет 6 тонн. Планируется, что стоимость запусков будет одной из самых низких в отрасли, а каждый аппарат можно будет использовать до 100 раз.

Запуск и посадка ракеты будут осуществляться благодаря упрощённому стартовому и посадочному оборудованию, а также беспилотной системе дозаправки. В 2024 году бывший глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что необходимую инфраструктуру для этого можно будет создать на космодроме Восточный.