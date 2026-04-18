Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту спутники в интересах Минобороны

Опубликовано 17 апреля 2026, 23:351 мин.
Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту спутники в интересах МинобороныЗапуск прошёл ночью с космодрома Плесецк
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Ракета вывела на орбиту космические аппараты в интересах Минобороны России. Спутники приняты на управление наземными средствами, их бортовые системы работают штатно.
Пуск состоялся ночью. Через расчётное время аппараты достигли целевой орбиты, с ними установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. В Минобороны сообщили, что все системы функционируют нормально.
Предыдущий запуск с Плесецка проводился 3 апреля — тогда на орбиту также вывели военный спутник, сообщает РИА Новости. Нынешний пуск стал очередным в серии. Подробности о самих аппаратах и их задачах не раскрываются.
«В расчётное время аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — сказано в сообщении МО.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Союз