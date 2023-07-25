Ракетам «Булава» разработают замену

На смену межконтинентальной баллистической ракете (МБР) «Булава» может прийти ее усовершенствованная модификация «Булава-М».

У консорциума производителей во главе с Московским институтом теплотехники имеются наработки, необходимые для проектирования ракеты, отметил источник ТАСС в ракетно-космической отрасли.

Одна из особенностей твердотопливных МБР — старение порохов, что делает необходимым создание замены для «Булавы». Новая ракета будет создаваться с использованием новых конструкторских решений, что даст возможность использовать для их базирования уже существующие и строящиеся подлодки семейства «Борей» без серьезной переделки последних.

Сейчас ракетами «Булава» оснащены шесть атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения семейства «Борей» проектов 955 и 955А. Еще четыре атомохода находятся на разных стадиях строительства, два — готовятся к закладке.