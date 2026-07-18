РАН: Россия может стать мировым центром селекции растений под меняющийся климат

По словам Журавлёвой, селекция всегда строилась на отборе лучших образцов для создания сортов, которые дают стабильные урожаи даже в сложных условиях. Эксперт отметила, что Россия — идеальная площадка для таких испытаний из-за разнообразия эколого-географических зон. Это позволяет не только обеспечивать собственное сельское хозяйство, но и предлагать решения для мирового земледелия, как когда-то мечтал академик Вавилов.

В стране действуют около 50 селекционных центров с собственными биоресурсными коллекциями. Всероссийский центр генетических ресурсов растений имени Вавилова хранит более 324 тысяч образцов сельхозкультур. По картофелю коллекция — крупнейшая в мире. Эти ресурсы, по мнению академика, позволяют России претендовать на роль глобального центра адаптивной селекции.

«Российская Федерация отличается разнообразием эколого-географических зон и многолетним опытом селекционной работы, поэтому она является прекрасной площадкой для поиска и испытаний таких адаптивных и стабильных форм растений для получения оптимальных сортов и гибридов. Наша страна может выступить глобальным центром селекции растений не только для собственных территорий, но и для мирового земледелия в целом, о чём когда-то мечтал Николай Иванович Вавилов», — заявила учёный на церемонии награждения лауреатов Международной премии ЮНЕСКО — России имени Д. И. Менделеева.