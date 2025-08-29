В России
Опубликовано 29 августа 2025, 18:25
1 мин.

РАО откроет научные центры в трех региональных университетах

Соглашения подписаны с вузами Пензы, Саратова и Новочеркасска.
Российская академия образования создаст научные центры на базе трех региональных университетов. Соглашения подписаны с Пензенским государственным университетом, Саратовским государственным университетом и Южно-Российским политехническим университетом имени М. И. Платова в Новочеркасске.
Как сообщила президент РАО Ольга Васильева, академия уже открыла 73 научных центра в ведущих вузах страны. Особенностью новой сети является то, что каждое учреждение будет работать над уникальной тематикой, не дублируя исследования других университетов.

Ранее стало известно, что сенью 2025 года в Новосибирске начнет работу первый в России совместный центр клинических исследований, созданный Сеченовским университетом и Новосибирским государственным университетом. Соглашение о его создании было подписано на форуме «Технопром-2025». Новый центр, получивший название «Запад-Восток», займется двумя основными направлениями. Первое — организация и проведение клинических испытаний новых лекарственных препаратов. Второе — поисковые исследования для разработки инновационных медицинских технологий.

