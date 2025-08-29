РАО откроет научные центры в трех региональных университетах

Как сообщила президент РАО Ольга Васильева, академия уже открыла 73 научных центра в ведущих вузах страны. Особенностью новой сети является то, что каждое учреждение будет работать над уникальной тематикой, не дублируя исследования других университетов.

Ранее стало известно, что сенью 2025 года в Новосибирске начнет работу первый в России совместный центр клинических исследований, созданный Сеченовским университетом и Новосибирским государственным университетом. Соглашение о его создании было подписано на форуме «Технопром-2025». Новый центр, получивший название «Запад-Восток», займется двумя основными направлениями. Первое — организация и проведение клинических испытаний новых лекарственных препаратов. Второе — поисковые исследования для разработки инновационных медицинских технологий.