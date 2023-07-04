Раскрыта схема мошенничества с криптовалютами в России

Российские специалисты, следящие за финансовыми потоками, выявили новую схему мошенничества, связанную с криптовалютами. Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, Герман Негляд, объяснил, что это так называемый «налог на легализацию». Мошенники звонят людям и предлагают заплатить этот «налог», навязывая свою помощь в выводе криптовалютных средств.

Мошеннические действия в кредитно-финансовой сфере в основном происходят в интернете. Они занимаются разными видами незаконной деятельности, такими как инвестиционные проекты, лжеброкерские услуги, финансовые пирамиды. Важно отметить, что благодаря информации, предоставленной Росфинмониторингом, правоохранительным органам удалось пресечь деятельность 11 финансовых пирамид в прошлом году и возбудить более 60 уголовных дел против их организаторов и участников.

Кроме того, Герман Негляд подчеркнул, что в России существует высокий риск отмывания преступных доходов через криптовалюты. Особенно это касается доходов от незаконных сделок, наркоторговли, мошенничества и финансовых пирамид, а также использования криптовалют для террористических и экстремистских целей. Это делает борьбу с мошенниками и нелегальной деятельностью в сфере криптовалют особенно важной.