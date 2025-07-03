Расспросы мошенников о россиянах в *WhatsApp назвали вызывающей опасения ситуацией

По словам эксперта, интеграция ИИ в кибератаки делает мошеннические действия более незаметными и эффективными. Ещё в 2019 году в WhatsApp была обнаружена уязвимость, из-за которой после одного звонка на смартфоне жертвы без участия пользователя устанавливался вредоносный код. К тому же до недавнего времени в мессенджере существовала ещё одна проблема, которой пользовались разработчики шпионской программы Graphite — трояна, собиравшего переписку, файлы и геоданные с устройства. Мошенники прислали файлы, а мессенджер автоматически эти вложения обрабатывал, что и позволяло злоумышленникам эффективно действовать.

Иевлев отметил, что россиянам необходимо соблюдать все базовые правила цифровой безопасности. Для этого следует использовать максимальную защиту: устанавливать все возможные, сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, отключать в приложениях автозагрузку файлов, отключать Wi-Fi и Bluetooth, если эта связь не нужна. Иевлев порекомендовал всегда исходить из предположения, что гаджет уже скомпрометирован, и поэтому не хранить на устройстве ключи шифрования, пароли или резервные копии.

«Интеграция искусственного интеллекта в кибератаки делает нападения более незаметными и эффективными. Особенно опасны случаи, когда человеку даже не нужно ничего нажимать — достаточно просто получить сообщение или звонок, чтобы вредоносная программа начала действовать», — подчеркнул эксперт.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, деятельность которой запрещена на территории России.