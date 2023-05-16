Разлитый в вечной мерзлоте дизель стал пищей для микробов

В условиях вечной мерзлоты разливы дизельного топлива перерабатываются почвенными микроорганизмами, что приводит высвобождению значительного количества углекислого газа, выяснили российские ученые, статья которых опубликована в журнале Environmental Pollution.

В 2020 году близ Норильска произошла техногенная катастрофа — при разливе в окружающую среду попало более двадцати тысяч тонн дизельного топлива. Исследователи из Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН и Сибирского федерального университета изучили действие разных концентраций наиболее распространенной марки дизельного топлива на активность почвенных микробов и количество выделяемого ими углерода в атмосферу.

Выяснилось, что дизельное топливо в большинстве случаев значительно увеличивает высвобождение «медленного углерода» — вырабатываемого при биологических процессах — из арктической почвы. Живущие над слоем вечной мерзлоты почвенные микроорганизмы способны использовать дизельное топливо в качестве пищи. Как следствие, они помогают снизить загрязнение почвы нефтепродуктами. Исследователи рекомендуют использовать эти микроорганизмы разработки препаратов для устранения последствий загрязнения.

Однако в результате жизнедеятельности бактерий происходит выброс углерода. Такие микробы активны при температуре ниже нуля — и, как следствие, способствуют увеличению выбросов углекислого газа в холодный период.