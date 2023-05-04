Разработан материал для быстрого заживления ран

Исследователи Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Института высокомолекулярных соединений РАН разработали способ получения активного бионаноструктурированного композиционного материала на основе хитозановых нитей. Последние, по мнению ученых, хорошо подходят на роль основы для такого материала: биосовместимы, обладают отличными антибактериальными свойствами. Разработчики экспериментировали с размерами, формой, структурой добавляемых наночастиц, улучшив гемостатические свойства материала.

Их этих нитей исследователи создали нетканое полотно. Его кровоостанавливающие свойства проверили, смоделировав артериальное и венозное кровотечения. Остановить кровь в первом случае материал смог чуть больше, чем за 40 секунд, во втором – за 70, рассказывают ученые в своей статье в журнале Carbohydrate Polymers. Разработанный материал может быть применен в качестве местного гемостатика, а также в регенеративной медицине и тканевой инженерии, отмечают ученые. В то же время, признают разработчики, до поступления в продажу его ждут еще несколько гемостатических тестов.