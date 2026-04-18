Разработанный Ростехом микрофон выдерживает давление до 137 дБ

МК-019 создали на базе легендарного МК-012 из 90-х. У него кардиоидная диаграмма (не слышит звуки сзади), прочный металлический корпус и защита от радиопомех. Также модель оснащена сменными головками: один микрофон заменяет целый набор, переключение занимает секунды. Звукорежиссёры уже оценили универсальность и качество.

Гендиректор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова рассказала, что микрофон тестировали в реальной работе. Он одинаково хорошо записывает тихое фортепиано и громкую барабанную установку. МК-019 уже в продаже, его можно использовать в студиях, театрах и для подкастов.

«Для нас важно, чтобы каждая новинка проходила обкатку в реальной работе, поэтому мы заранее тестируем устройства совместно со звукорежиссёрами. Такой подход позволяет создавать инструменты, которым доверяют. МК-019 одинаково уверенно чувствует себя и при записи тихого фортепиано, и при подзвучивании мощной барабанной установки», — рассказала Стальнова.