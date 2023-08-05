Разработано российское устройство бесконтактной оплаты

Входящее в «Ростех» предприятие «Азимут» и компания «Социальные системы» разработали бесконтактный считыватель банковских карт ВСАМ-01.

Устройство бесконтактной оплаты позволяет осуществлять с их помощью транзакции — в частности, покупки — и отправляет информацию о них в банковский процессинговый центр в целях последующей обработки — списания денежных средств со счета владельца. ВСАМ-01 может использоваться для оплаты в магазинах, вендинговых автоматах, в банках, проезда в городском транспорте, считывания небанковских карт.

Программного обеспечение разработки бесперебойно обновляется под новые требования Центробанка и национальной платежной системы «Мир», отметил генеральный директор «Азимута» Аскер Саидов. Кроме того, устройство имеет все необходимые сертификаты одобрения платежных систем «Мир», Mastercard, Visa и EMVCo.

Считыватель получил заключение Минпромторга, которое разрешает его производство и использование на территории России. В настоящее время отечественный считыватель карт проходит опытно используется в системах оплаты городского транспорта в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Осетии и Ставропольском крае.

ВСАМ-01 ни в чем не уступает иностранным аналогам, при этом в среднем на 10-15% их дешевле, подчеркнул Саидов. По его словам, выпуск считывателя планируется нарастить в десять раз.

Устройство предоставляет возможность интеграции с оборудованием сторонних производителей, что по словам заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Шпака, вызвало интерес к нему со стороны производителей банкоматов и компаний, их обслуживающих.